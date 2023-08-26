Emre Mor'a İtalya'dan teklif geldi: 7 milyon euro Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Emre Mor'a Serie A takımlarından Cagliari'den teklif geldi.

ensonhaber.com

Süper Lig'de bu sene hem Galatasaray hem de Fenerbahçe, sattıkları ve aldıkları oyuncularla çok konuşuldu.

Avrupa'da da Adana Demirspor ve Beşiktaş ile birlikte yoluna tam gaz devam eden iki kulübümüzün başarılı futbolcularına teklifler gelmeye devam ediyor.

Bunlardan bir tanesi de takımda bir türlü ilk 11'e giremeyen Emre Mor'a geldi...

Sezon başı şans buldu

Kanat oyuncusu Emre Mor sezon başında sarı lacivertli ekipte yeniden şans buldu ancak yakasını bir türlü bırakmayan sakatlıklar bir kez daha Emre'nin yakasına yapıştı.

Şu anda sakatlığı bulunan yıldız futbolcuyu transfer etmek isteyen kulüpler ise Ali Koç'un kapısını çalmaya başladı.

7 milyon euroluk teklif geldi

Cagliari, Emre Mor için 6,5 milyon euroluk teklif sundu. Başka bir kulübün de Emre Mor için Fenerbahçe'ye 7 milyon euro teklif ettiği kaydedildi.

Görüşmelerin devam ettiği ve Emre Mor'un durumunun şu an için belirsiz olduğu ifade edildi. Ancak Mor'un Fenerbahçe'den ayrılması sürpriz olarak değerlendirilmeyecek çünkü artık önünde Cengiz ve İrfan Can Kahveci var.