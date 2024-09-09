Emre Mor'dan şaşırtan karar! İşte yeni takımı
Haber Merkezi

Dortmund ve milli takım formalarıyla tanınan, ancak beklentileri karşılayamayan Emre Mor'un, kariyerinde yeni bir sayfa açması bekleniyor.

Fenerbahçe ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan futbolcu, teknik patron Mourinho'nun planlarında yer almıyor.

HATAYSPOR YOLCUSU

Emre Mor'un yeni adresi, Süper Lig ekiplerinden olacak.

Kanat oyuncusunun, Hatayspor ile resmi sözleşmeye imza atması ve yeni sezonda takımda yer alması bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonda kiralık olarak gittiği Fatih Karagümrük'te 13 maçta görev yapan Emre Mor, Fenerbahçe'de ise 8 maçta oynadı.

Performansı boyunca 1 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.

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Ercan Ertan
Editör