Emre Mor'dan şaşırtan karar! İşte yeni takımı

Haber Merkezi
Dortmund ve milli takım formalarıyla tanınan, ancak beklentileri karşılayamayan Emre Mor'un, kariyerinde yeni bir sayfa açması bekleniyor.
Fenerbahçe ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan futbolcu, teknik patron Mourinho'nun planlarında yer almıyor.
HATAYSPOR YOLCUSU
Emre Mor'un yeni adresi, Süper Lig ekiplerinden Hatayspor olacak.
Kanat oyuncusunun, Hatayspor ile resmi sözleşmeye imza atması ve yeni sezonda takımda yer alması bekleniyor.
SEZON PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezonda kiralık olarak gittiği Fatih Karagümrük'te 13 maçta görev yapan Emre Mor, Fenerbahçe'de ise 8 maçta oynadı.
Performansı boyunca 1 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.
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