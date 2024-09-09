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Emre Mor'dan şaşırtan karar! İşte yeni takımı

Emre Mor'dan şaşırtan karar! İşte yeni takımı Türk futbolunun umut vadeden isimlerinden Emre Mor, Fenerbahçe'den sonra yeni adresini buldu. Galatasaray ve Celta Vigo'da bekleneni veremeyen, Karagümrük'te ise umut veren 27 yaşındaki futbolcu, Hatayspor'la anlaşmaya vardı.