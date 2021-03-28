Emre Mor'un Galatasaray hayali

İspanyol basını, Emre Mor'un yeni bir başlangıç yapmak için Galatasaray'a dönmek istediğini yazdı.

Kariyer olarak her geçen gün biraz daha inişe geçen Emre Mor, yeniden Türkiye'ye dönmek istiyor.

İspanyol basınından Todofichajes, Celta Vigo'nun verdiği şansları değerlendiremeyen 23 yaşındaki oyuncunun yeni bir başlangıç yapmak istediğini yazdı.

Haberde Emre'nin Galatasaray'a dönmek istediği, İspanyol ekibinin de bu transferden kasasına 1,5 milyon euro koymayı hedeflediği belirtildi.

11 MAÇ, 0 GOL 0 ASİST

Mor, bu sezon İspanya La Liga forma şansı bulduğu 11 maçta gol ya da asist katkısı gösteremedi.

Dortmund'dan 13 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edildikten sonra Galatasaray ve Olympiakos kulüplerinde kiralık oynayan Emre Mor'un, Celta Vigo ile sözleşmesi Haziran 2022'de sona erecek.