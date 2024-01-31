Haberler



Transfer dosyası



Emre Mor'un yeni takımı belli oldu! Ayrılık kapıda...

Emre Mor'un yeni takımı belli oldu! Ayrılık kapıda... Fatih Karagümrük, Emre Mor'un kiralık transferi için Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı.