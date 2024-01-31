Emre Mor'un yeni takımı belli oldu! Ayrılık kapıda...

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Bu sezon Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Cengiz Ünder'in etkili performansı nedeniyle geri planda kalan Emre Mor, takımdan ayrılıyor.
Süper Lig'den birçok kulüple adı anılan Emre Mor, eski kulübü Fatih Karagümrük'e geri döndü.
Fatih Karagümrük'e kiralanıyor
TRT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe ve Fatih Karagümrük, Emre Mor'un kiralık transferi için anlaşmaya vardı. Milli futbolcu, sezon sonuna kadar kırmızı-siyahlı ekibin formasını giyecek.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla yalnızca 8 resmi maça çıkan Emre Mor, bu karşılaşmalarda 2 asistlik skor katkısı sağladı.
Jorge Jesus döneminde transfer edilen tecrübeli futbolcu, Portekizli teknik adamla 41 maçta 6 gol 3 asist yapmıştı.
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