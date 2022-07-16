Emrecan Uzunhan ve Emirhan Topçu Beşiktaş’a çok yakın

Emrecan Uzunhan ve Emirhan Topçu Beşiktaş’a çok yakın

Uzun zamandır siyah-beyazlıların gündeminde yer alan Emrecan Uzunhan ve Emirhan Topçu, toplamda 3 milyon euroya yakın bir bonservis bedeli ile transfer olacak.

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaşlı yöneticiler, forvet hattı sonrasında stoper bölgesine takviye yapmak istiyor.

Bu doğrultuda savunma için iki isim belirleyen siyah-beyazlılar uzun süredir girişimlerini sürdürüyor.

Beşiktaş, İstanbulspor’dan Emrecan Uzunhan ve Rizespor ’dan Emirhan Topçu transferinde son aşamaya geldi.

Sportif direktör Ceyhun Kazancı, "İki futbolcuyu da aynı anda bitirmek istiyoruz. Hocamız onayladı. İki oyuncuyu yatırım amaçlı transfer etmeyi planlıyoruz. Rakamsal konular bitti." diye konuştu.

Kamp kadrosunda yer alacaklar

Yaşanan gelişmeler sonrasında 21 yaşındaki Emrecan’ın 2 milyon euro civarında bir bedel ile İstanbulspor’dan transfer edilmesi hedefleniyor.

Rizespor’da forma giyen ve 21 yaşında olan Emirhan için de 900 bin euro gibi bir bonservis ödenmesi planlanıyor. Beşiktaş, iki genç oyuncuyu da 20 Temmuz’da başlayacak olan İspanya kampına kadar transfer etmek istiyor.