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    Emrecan Uzunhan'ın Beşiktaş'a maliyeti

    Beşiktaş'ın İstanbulspor'da forma giyen genç stoper Emrecan Uzunhan'ın transferi için her konuda anlaşma sağladığı belirtildi. 21 yaşındaki savunmacının bonservisine 2 milyon euro ödenecek.
    • 06.07.2022 - 09:39
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    Emrecan Uzunhan'ın Beşiktaş'a maliyeti

    Beşiktaş, Süper Lig'in yeni takımlarından İstanbulspor'da forma giyen Emrecan Uzunhan'ı da renklerine bağlıyor.

    Siyah-beyazlılar, uzun süredir görüştükleri futbolcu ve kulübüyle her konuda anlaşma sağladı. Beşiktaş, Emrecan için 2 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

    Galatasaray'da yetişti

    Futbola Galatasaray altyapısında başlayıp daha sonra İstanbulspor'un altyapısına geçen 20 yaşındaki Emrecan, 2 yıldır A takım kadrosunda yer alıyor.

    Sol stoper olarak görev yapan genç futbolcu, teknik direktör Valerien Ismael'in 3-4-3 sistemine uygun bir oyun tarzına sahip.

    Emrecan Uzunhan ın Beşiktaş a maliyeti #1


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