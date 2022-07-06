Emrecan Uzunhan'ın Beşiktaş'a maliyeti

Beşiktaş'ın İstanbulspor'da forma giyen genç stoper Emrecan Uzunhan'ın transferi için her konuda anlaşma sağladığı belirtildi. 21 yaşındaki savunmacının bonservisine 2 milyon euro ödenecek.