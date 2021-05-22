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    Endonezya basını: Barça Fatih Terim'le ilgileniyor

    Endonezya basını: Barça Fatih Terim'le ilgileniyor

    İspanyol devi Barcelona'nın, teknik direktörlük adayları içinde Fatih Terim'in de olduğu iddia edildi.
    • Haber Merkezi
    • 22.05.2021 - 14:08
    • Güncelleme : 22.05.2021 - 14:21
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    Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz'le Fatih Terim arasındaki gerilim devam ediyor.

    Cengiz dün düzenlediği basın toplantısında, Fatih Terim'le yola devam etmeyeceğini açıklamıştı.

    Ancak Cengiz'in yapılacak seçimi kazanması muhttemel görünmüyor. Diğer başkan adayları da Terim'le yola devam edeceklerini belirtti.

    Endonezya basını: Barça Fatih Terim le ilgileniyor #1

    "BARCELONA FATİH TERİM'LE İLGİLENİYOR"

    Sarı-kırmızılı kulipte gerilim devam ederken ilginç bir iddia ortaya atıldı. Endonezya basınından Footballfansstuff'ın haberine göre, Barcelona'nın teknik direktör adayları içinde Fatih Terim de var.

    Yapılan haberde, "Fatih Terim'in Barcelona'nın yeni teknik direktörüne aday olduğu bildirildi” ifadeleri kullanıldı.

    Endonezya basını: Barça Fatih Terim le ilgileniyor #2

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