Enes Cinemre, Beşiktaş'ta

Beşiktaş Futbol Akademisi, kadrosuna 2007 doğumlu orta saha oyuncusu Enes Cinemre'yi kadrosuna dahil etti.

Beşiktaş, 2007 doğumlu orta saha oyuncusu Enes Cinemre'yi kadrosuna kattı.

Enes, U-15 Akademi Takımı formasını giyecek.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Şeref’inle oyna Hakkı’nla kazan" felsefesinden hareketle geçmişimizden gelen bilgi birikimi ve tecrübenin yanı sıra modern futbol eğitimi metotlarıyla Türk futboluna birçoğu yıldız olmuş binlerce sporcu kazandıran Beşiktaş Futbol Akademi, başta izleme birimimiz olmak üzere birçok kulübün izleme birimleri tarafından gelişimi takip edilen, iki ayağını da iyi kullanabilmesi ve güçlü hücum özellikleriyle yaşıtları arasında ön plana çıkan, sahip olduğu potansiyelle gelecekte Türk futboluna ve Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız 2007 doğumlu orta saha oyuncusu Enes Cinemre’yi, güçlü ve bağımsız finans yapısı marifetiyle kadrosuna dahil etti.

"SERGEN YALÇIN AĞIRLADI"

Önümüzdeki sezondan itibaren U-15 Akademi Takımımızın formasını giyecek olan Enes Cinemre’yi, Futbol Altyapı ve Tüm Branşlar Spor Okullarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Fırat Fidan Vodafone Park’ta, Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın ise BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde ağırladı. Fidan ve Yalçın, genç sporcumuz Cinemre’ye "Beşiktaş Ailesi’ne hoş geldin” diyerek başarılar diledi."

"KENDİMİ GELİŞTİRMEK VE HEDEFLERİME ULAŞMAK İSTİYORUM"

Beşiktaş Futbol Akademi’ye katıldığı için çok mutlu olduğunu belirten Enes Cinemre, "Kendimi sürekli geliştirmek ve hedeflerime ulaşmak istiyorum. Beni takip ederek Beşiktaş’a kazandıran herkese teşekkür ederim" diye konuştu.