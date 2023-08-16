Enes Keskin, Gençlerbirliği'ne kiralandı

Başkent ekibi Gençlerbirliği, geçen sezonun ikinci yarısında kırmızı-siyahlı formayı giyen Enes Keskin'i yeniden kiralık olarak kadrosuna kattı.

Gençlerbirliği Kulübü'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

Transfer çalışmalarına devam eden kırmızı-karalarımız, geçen sezon Pendikspor'dan kiralık olarak kadromuzda yer alan orta saha oyuncusu Enes Keskin ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya vardı. Enes Keskin'e Gençlerbirliği'mize yeniden 'hoş geldin' der, armamız altında başarılar dileriz.