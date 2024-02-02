Enes Ünal'ın yeni adresi belli oldu: İngiltere'ye kiralandı Getafe'de forma giyen milli futbolcu Enes Ünal, satın alma opsiyonuyla Bournemouth'a kiralandı.

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İspanya'nın Getafe takımında forma giyen ve yaklaşık 7 aylık sakatlıktan kısa bir süre önce dönen milli futbolcu Enes Ünal'ın yeni adresi İngiltere takımı Bournemouth oldu.

Ünal, satın alma opsiyonuyla Bournemout'a kiralandı.

Sezon sonuna kadar kiralandı

Kulüpten yapılan açıklamada, milli oyuncunun Getafe'den sezon sonuna kadar kiralandığı açıklandı.

Getafe Kulüp Başkanı Angel Torres da Enes'in satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar Bournemouth'a kiralık olarak gittiğini duyurdu.

Transfer bedeli 16.5 milyon euro

İspanyol basını Bournemouth'un satın alma opsiyonunun zorunlu olduğunu ve transfer bedelinin 16,5 milyon euro olarak belirlendiğini iddia etti.

İngiltere Premier Lig'de mücadele eden Bournemouth'un teknik direktörlüğünü İspanyol Andoni Iraola yapıyor.

Enes Ünal'ın kariyeri

Forvette oynayan 26 yaşındaki Enes Ünal, Bursaspor'daki (2013-2015) kariyerinin ardından Manchester City tarafından transfer edilmesine rağmen bu takımda şans bulamadı ve Belçika'nın Genk, Hollanda'nın Breda ile Twente takımlarında kiralık olarak oynadı.

Daha sonra bonservisiyle İspanya'nın Villarreal ekibine geçen Enes, sonraki sezonlarda Levante ve Valladolid'e kiralandı.2020'de Getafe'ye transfer olan Enes, Mayıs 2023'te sağ diz çapraz bağlarından ameliyat olduktan sonra yaklaşık 7 ay sahalardan uzak kalmıştı. Milli futbolcu, bu sezon biri ilk 11'de olmak üzere sadece 3 maçta forma giydi.