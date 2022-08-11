Petrol
98.9
1.54%
Euro
18.5705
0.85%
Dolar
17.9365
0.38%
Altın
1.034
0.43%
Borsa
2873
1.53%
Bitcoin
441.535
2.15%
BTXN Coin
7.49
-0.79%
Bitexen
26ºC
İstanbul
Bulutlu 26 C
    Enis Bardhi, Trabzon'a geldi

    Enis Bardhi, Trabzon'a geldi

    Trabzonspor'un yeni transferi Enis Bardhi, bordo-mavili ekibe imza atmak için Trabzon'a indi.
    • 11.08.2022 - 15:12
    • Güncelleme : 11.08.2022 - 15:27
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    İspanya'nın Levante takımında forma giyen orta saha oyuncusu Enis Bardhi, Trabzonspor ile transfer görüşmesi için kente geldi.

    Trabzon Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nden çıkan 27 yaşındaki futbolcu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Trabzon'da olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

    Enis Bardhi, Trabzon'a geldi İZLE


    "Şampiyonlar Ligi benim için büyük bir motivasyon kaynağı"

    Bordo-mavili takıma transferinde bazı prosedürlerin kaldığını belirten Bardhi, "Daha sonra kalan iş, takım arkadaşlarım ve hocamla tanışmak olacak. Şampiyon takımın bir parçası olmak benim için büyük gurur. Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilmek ve bu şansa erişebilmek uzun süredir beklediğim bir şeydi. Benim için büyük bir motivasyon kaynağı." diye konuştu.

    Makedon futbolcu, daha sonra beraberindeki kulüp yetkilileriyle Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne geçti.

    Enis Bardhi, Trabzon a geldi #1

    Enis Bardhi, Trabzon a geldi #2

    Enis Bardhi, Trabzon a geldi #3


    İlginizi Çekebilir

    İstanbul’da otobüse binen yolcular, sokak köpeği ile karşılaştı
    3. Sayfa

    İstanbul’da otobüse binen yolcular, sokak köpeği ile karşılaştı

    Genç Esra, getiri garantisi veren bir sistem buldu
    Btcrobo

    Genç Esra, getiri garantisi veren bir sistem buldu

    Katlanabilir telefonlar Samsung Galaxy Z Flip4 ve Fold4'ün Türkiye fiyatları belli oldu
    Teknoloji

    Katlanabilir telefonlar Samsung Galaxy Z Flip4 ve Fold4'ün Türkiye fiyatları belli oldu

    Görüş Bildir