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    Enis Destan, Trabzon'a geldi

    Trabzonspor'un Altınordu'dan transfer ettiği Enis Destan, Trabzon Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 24.01.2022 - 11:51
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    Enis Destan, Trabzon'a geldi

    Trabzonspor, transferi için prensipte anlaşmaya vardığı Altınordu'nun genç forveti Enis Destan'ı Trabzon'a getirdi.

    Enis Destan, Trabzon Havalimanı'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, çok mutlu olduğunu belirterek, "Büyük bir camiaya geliyorum. Hayırlısı olsun." diye konuştu.

    "İNŞALLAH ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

    Dün akşam Trabzonspor'un Galatasaray ile oynadığı karşılaşmayı izlediğini ifade eden 19 yaşındaki forvet, "Öncelikle kendimi sahanın içinde gördüm. Çok duygulandım, mutlu oldum. Son dakikalarda gelen gollerle kazandık. Ruhumuzu ortaya koyduk. İnşallah şampiyon olacağız." ifadelerini kullandı.

    Bordo-mavili takımın, Enis Destan ile sağlık kontrolünün ardından resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

    Enis Destan, Trabzon a geldi #1


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