Enis Destan, Trabzonspor'la anlaştı

Trabzonspor, Altınordu'dan forvet oyuncusu Enis Destan'ın transferi için kulübüyle anlaştı.

Ara transferde Kasımpaşa'dan Yusuf Erdoğan, Başakşehir'den Edin Visca, Wuhan'dan Evrard Kouassi ve Union Berlin'den Tymoteusz Puchacz'ı kadrosuna katan Trabzonspor, Altınordu'dan forvet oyuncusu Enis Destan'ı renklerine kattı.

Bordo-mavililer, oyuncuyu kısa sürede Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirecek.

Trabzonspor Kulübü aldığı son dakika kararıyla Enis Destan'ı sabah erken saatte Trabzon'a getirip sağlık kontrolünden geçirdikten sonra Galatasaray maçı kadrosuna dahil edecek.

600 BİN EURO ARTI SONRAKİ SATIŞTAN PAY

Karadeniz temsilcisi, Enis Destan için 600 bin euro ödeyecek. Bordo-mavililer, oyuncunun bir sonraki transferinden Altınordu'ya pay verecek.