Enner Valencia'dan kartel baskınına Atatürk'ün sözüyle tepki: Yurtta barış, dünyada barış Ekvador'un en büyük çetelerinden Los Choneros'un elebaşı Jose Adolfo Macias Salazar hapishaneden kaçtı. Ülkede OHAL ilan edilirken Enner Valencia da ülkesindeki olaylara Atatürk'ün sözüyle tepki gösterdi.

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Güney Amerika ülkesinde, bir çete elebaşının hapishaneden kaçmasının ardından şiddet olayları tırmanışa geçti.

Ekvador'da, çete elebaşının hapishaneden kaçması üzerine OHAL ilan edildi

"TC Television" isimli, devlete ait televizyon kanalının Guayaquil kentindeki stüdyosu, canlı yayın sırasında silahlı kişilerce basıldı.

Çete elebaşının hapishaneden kaçmasının ardından Devlet Başkanı Daniel Noboa'nın imzaladığı kararnameyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmişti.

Atatürk'ün sözünü paylaştı

Ülkesi Ekvador'a olan bağlılığını her fırsatta dile getiren eski Fenerbahçeli futbolcu Enner Valencia ise, kartel olaylarına tepkisini tanıdık bir sözle dile getirdi.

Sosyal medyada kendisinin etiketlendiğim bir hikayeyi paylaşan başarılı futbolcu, gönderisinde Ülkemizin kurucu Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Yurtta barış, dünyada barış" sözüne yer verdi.

Bu paylaşımı dünyada büyük ses getiren Valencia'nın gönderisi binlerce kez paylaşılırken, "Yurtta barış, dünyada barış." sözü, Güney Amerika'nın birçok ülkesinde tanınan ünlü bir söz olarak biliniyor.