Enner Valencia'ya Premier Lig'den talip var

Enner Valencia'ya Premier Lig'den talip var

Fenerbahçe formasıyla başarılı bir performans sergileyen Enner Valencia'ya, Premier Lig takımlarından Wolves'in talip olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Enner Valencia, bu sezon yaşadığı sakatlıklara rağmen performansıyla dikkat çekmeyi başardı.

PREMIER LİG'DEN TALİP

Ekvador basınında yer alan habere göre; deneyimli oyuncuyu, Premier Lig'in köklü takımlarından Wolverhampton Wanderers yani bilinen adıyla Wolves istiyor.

Şu anda ligde 8. sırada bulunan İngiliz takımının yedek kulübesini güçlendirerek Avrupa kupalarına gitmeyi hedeflediği belirtilirken bu bağlamda Valencia ile temasların sıklaştığı kaydedildi.

Fenerbahçe'nin gelecek teklife göre pozisyonunu alacağı öğrenilirken Ekvador basını, Wolves'in 4.5 milyon euroluk bir bonservis önereceğini yazdı.

İSTATİSTİKLERİ İYİ

32 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon geldiği Fenerbahçe'de çıktığı 35 maçta 13 gol 4 asist yapmayı başarmıştı. Bu sezon ise Valencia, çıktığı 14 maçta 7 gol 3 asistlik performans gösterdi.