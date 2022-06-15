Ensar Brahic, Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, Sırbistan kulübü Partizan'dan Ensar Brahic'i kadrosuna kattı.

Fenerbahçe'de bugün yeni sezon açılışı yapıldı. Sarı-lacivertliler, Jorge Jesus liderliğinde sahaya indi.

Yeni sezona iddialı girmenin hesaplarını yapan Fenerbahçe, transferleri de art arda açıklıyor. Sarı-lacivertliler, Lincoln Henrique ve Bruma'nın ardından 18 yaşındaki forvet Ensar Brahic'i kadrosuna kattı.

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Fenerbahçe duyurdu

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Sırbistan’ın Partizan Kulübü’nün altyapısında yetişen, serbest statüde bulunan 2004 doğumlu forvet Ensar Brahic amatör sözleşme imzalanarak Akademimize katıldı. Futbolcu bu sezon itibariyle U19 Takımımızın formasını giyecek. Ensar Brahic’e Fenerbahçe Futbol Akademi’ye hoş geldin diyor; başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.