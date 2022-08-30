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    Enzo Crivelli, İsviçre'ye transfer oldu

    Başakşehir'in deneyimli oyuncusu Enzo Crivelli, İsviçre'nin Servette kulübüyle anlaştı.
    • 30.08.2022 - 16:40
    • Güncelleme : 30.08.2022 - 17:40
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    Enzo Crivelli, İsviçre'ye transfer oldu

    Transfer sezonunun bitmesine günler kala takımlarını güçlendiren ekipler, kadroda düşünmediği oyuncular ile de yollarını ayırıyor.

    Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, deneyimli oyuncu Enzo Crivelli ile yollarını ayırdı.

    İsviçre'ye gitti

    Başakşehir'den yapılan açıklamada, "Kulübümüzde 2019 yılından bu yana forma giyen, şampiyonluğumuzda ve Avrupa Kupalarındaki başarılarımızda önemli katkıları bulunan Enzo Crivelli, İsviçre'nin Servette kulübüne transfer olmuştur.

    Enzo Crivelli'ye kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

    Enzo Crivelli, İsviçre ye transfer oldu #1


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