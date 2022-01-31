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    Enzo Crivelli resmen Saint-Etienne'de

    Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, Enzo Crivelli'nin sezon sonuna kadar Fransa Ligue 1 ekiplerinden Saint-Etienne'e kiralandığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 31.01.2022 - 20:59
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    Enzo Crivelli resmen Saint-Etienne'de

    Başakşehir’in Fransız forveti Enzo Crivelli, Fransa Ligue 1 ekiplerinden St. Etienne’ye kiralandı.

    Sezonun ilk yarısını Antalyaspor formasıyla tamamlayan Crivelli, sezon sonuna kadar St. Etienne formasını terletecek.

    “YENİ KULÜBÜNDE BAŞARILAR DİLERİZ”

    Başakşehir’den yapılan açıklamada, “Futbolcumuz Enzo Crivelli, 2021-2022 sezonunun sonuna dek kiralık olarak Fransa Ligue 1 ekiplerinden St. Etienne forması giyecek. Sözleşmenin kulübümüz ve Crivelli için hayırlı olmasını temenni eder, futbolcumuza yeni kulübünde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

    Enzo Crivelli resmen Saint-Etienne de #1


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