Enzo Crivelli resmen Saint-Etienne'de

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, Enzo Crivelli'nin sezon sonuna kadar Fransa Ligue 1 ekiplerinden Saint-Etienne'e kiralandığını açıkladı.

Başakşehir’in Fransız forveti Enzo Crivelli, Fransa Ligue 1 ekiplerinden St. Etienne’ye kiralandı.

Sezonun ilk yarısını Antalyaspor formasıyla tamamlayan Crivelli, sezon sonuna kadar St. Etienne formasını terletecek.

“YENİ KULÜBÜNDE BAŞARILAR DİLERİZ”

Başakşehir’den yapılan açıklamada, “Futbolcumuz Enzo Crivelli, 2021-2022 sezonunun sonuna dek kiralık olarak Fransa Ligue 1 ekiplerinden St. Etienne forması giyecek. Sözleşmenin kulübümüz ve Crivelli için hayırlı olmasını temenni eder, futbolcumuza yeni kulübünde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.