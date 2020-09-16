Eran Zahavi: Fenerbahçe'ye gitmeyeceğim

Adı uzun süredir Fenerbahçe ile anılan İsrailli golcü Eran Zahavi, sarı-lacivertli takıma transfer olmayacağını açıkladı.

Fenerbahçe'nin forvet adayları arasında yer alan Eran Zahavi, eşinin yarattığı yeni bir moda markasının lansmanında Sport1'e açıklamalarda bulundu.

"SOSYAL MEDYADAKİ HER ŞEY ORANTISIZ"

Fenerbahçe'ye transferinin söz konusu olmadığını aktaran Zahavi, "Instagram, dünyayı çılgına çevirdi. Sosyal medyadaki her şey orantısız. Güzeldi, güzel bir projeydi ama Fenerbahçe'ye transfer olmadım, olmayacağım da." ifadelerini kullandı.

Guangzhou R&F'ten ayrılması beklenen Zahavi, yeni transfer olacağı takıma ilişkin de konuşurken birkaç gün içinde nerede oynayacağını açıklayacağını dile getirdi.

'500 BİN BEĞENİ ALIRSA GELİRİM' DEMİŞTİ

Hatırlanacağı gibi İsrailli golcü, Instagram hesabından kendisine ''Come to Fenerbahçe (Fenerbahçe'ye gel)'' yazan dünyaca ünlü spor sitesi 433'e ''Eğer senin yorumun 500 bin beğeni alırsa... Hadi deneyelim!'' cevabını vermişti.