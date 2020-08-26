Eran Zahavi, Fenerbahçe'ye önerildi

Vedat Muriç'i Lazio'ya göndermeyi planlayan Fenerbahçe'ye Eran Zahavi'nin menajerinden öneri geldi. Attığı gollerle dikkat çeken İsrailli forvet "Yıllık 2.5 milyon euroya gelirim" dedi.

Bu sezon transfer döneminde fırtına gibi esen Fenerbahçe'de Lazio'ya transfer olması beklenen Vedat Muriç'in yeri doldurulmaya çalışılıyor.

MENAJERİ TARAFINDAN ÖNERİLDİ

Enner Valencia ile her konuda anlaşan sarı-lacivertliler Thiam'ın ardından 2 forvet transferi gerçekleştirmesine rağmen 1 forvet daha kadrosuna katmayı planlıyor.

Erol Bulut'un sisteminde oldukça iş düşecek olan santrfor mevkisi fazlaca üstüne düşülen konulardan bir tanesi.

Son alınan bilgilere göre; Guangzhou R&F forması giyen Eran Zahavi menajeri tarafından sarı-lacivertlilere önerildi.

Eran Zahavi'den rabona golü - İZLE

2.5 MİLYON EURO MAAŞ İSTEDİ

İlk temasta 2.5 milyon euro artı 1 milyon euro da imza parası isteyen İsrailli forvete Fenerbahçe cephesinden henüz bir cevap verilmedi. Sportif direktör Emre Belözoğlu'nun futbolcunun menajeriyle İstanbul'da bir görüşme yapıp ücret konusunda sıkı bir pazarlık yapması bekleniyor.

Bu sezon koronavirüs nedeniyle oynanamayan Çin Süper Ligi'nde 7 maça çıkan Zahavi, 4 gol 1 asist yapmayı başardı. 2018-19 sezonunda da 28 maça çıkan 33 yaşındaki golcü, 29 gol 4 asist yaparak takımının önemli oyuncuları arasında yer almıştı.