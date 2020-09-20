Eran Zahavi resmen PSV'de

Bir ara adı sık sık Fenerbahçe ile anılan Eran Zahavi, Hollanda Lig'i takımlarından PSV ile sözleşme imzaladı.

Hollanda temsilcisi PSV, ismi Fenerbahçe'yle sık sık gündeme gelen Eran Zahavi'yi bedelsiz olarak kadrosuna kattığını ve iki yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

"PSV BENİM İÇİN BİR FIRSAT"

Zahavi transfer sonrası, "Çin'de harika zamanlar geçirdim ancak Avrupa'da neler yapabileceğimi göstermek istiyorum. PSV benim için büyük bir fırsat." ifadelerini kullandı.

"500 BİN BEĞENİYE GEREK YOK"

Öte yandan PSV, Eran Zahavi ve ünlü spor sayfası 433 arasında yaşanan "500 bin beğeniye Fenerbahçe'ye gelirim." sözlerini de tiye aldı. Bu sözler üzerine harekete geçen sarı-lacivertli taraftarlar yoruma 600 binin üzerinde beğeni getirmiş ancak Fenerbahçe ve Zahavi arasında anlaşma sağlanamayınca transfer yatmıştı.

PSV resmi sayfasından yaptığı açıklamada "500 bin beğeniye gerek yok." diyerek Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.