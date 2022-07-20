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    Erce Kardeşler Hatayspor'da

    Trabzonspor Erce Kardeşler'in Hatayspor'a transferi konusunda görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
    • 20.07.2022 - 15:10
    • Güncelleme : 20.07.2022 - 15:27
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    Erce Kardeşler Hatayspor'da

    Transfer sezonunda takıma katkı sağlayan Trabzonspor, gelecek sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

    Uğurcan Çakır'ın yaz döneminde olası transferi halinde kaleye takviye yapacak olan Trabzonspor'da, Erce Kardeşler yedek beklemek istemiyordu.

    File bekçisine yurt içinden pek çok talip bulunurken, bordo-mavililerden yani bir açıklama geldi.

    28 yaşındaki oyuncu için Hatayspor ile anlaşma sağlandı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Erce Kardeşler'e kulübümüz için verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

    400 bin euyora transfer oldu

    Bordo-mavililer ayrıca KAP'a yaptığı bildirimde, "Profesyonel futbolcumuz Erce Kardeşler'in Hatayspor Kulübü'ne transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Hatayspor Kulübü, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 400.000.-EUR + KDV ödeyecektir.

    Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Erce Kardeşler arasındaki 01.06.2022 başlangıç ve 31.05.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir." ifadeleri kullanıldı.


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