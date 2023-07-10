Erdem Canpolat, Pendikspor'da Süper Lig'in yeni ekibi Pendikspor, kaleci Erdem Canpolat'ı transfer etti.

AA

Süper Lig'in yeni ekiplerinden olan Osman Özköylü yönetimindeki Pendikspor, Kasımpaşa'dan kaleci Erdem Canpolat'ı kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

Pendikspor'umuz, son olarak Kasımpaşa forması giyen kaleci Erdem Canpolat'ı renklerine bağladı. Ailemize hoş geldin Erdem Canpolat.

Erdem Canpolat, 2020-2023 yıllarında Süper Lig ile Türkiye Kupası'nda toplam 18 maçta forma giydi.

Pendikspor, 5 transfer daha yapmıştı

Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek Pendikspor; Josip Vukovic, Georgios Tzavellas, Halil Akbunar, Emre Taşdemir ve Nuno Sequeira'yı da kadrosuna kattığını duyurmuştu.