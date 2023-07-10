Erdem Canpolat, Pendikspor'da

AA
Süper Lig'in yeni ekiplerinden olan Osman Özköylü yönetimindeki Pendikspor, Kasımpaşa'dan kaleci Erdem Canpolat'ı kadrosuna kattı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:
Pendikspor'umuz, son olarak Kasımpaşa forması giyen kaleci Erdem Canpolat'ı renklerine bağladı. Ailemize hoş geldin Erdem Canpolat.
Erdem Canpolat, 2020-2023 yıllarında Süper Lig ile Türkiye Kupası'nda toplam 18 maçta forma giydi.
Pendikspor, 5 transfer daha yapmıştı
Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek Pendikspor; Josip Vukovic, Georgios Tzavellas, Halil Akbunar, Emre Taşdemir ve Nuno Sequeira'yı da kadrosuna kattığını duyurmuştu.