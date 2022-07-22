Erden Timur, Evander için Danimarka'ya gitti

Galatasaray'da Erden Timur, on numara transferini bitirmek için Danimarka'ya gitti. Sarı-kırmızılılar Evander'in transferi için Midtjylland ile görüşecek.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, 10 numara pozisyonu için yoğun mesai harcıyor.

Sarı-kırmızılılar, Brezilyalı futbolcu Evander ile görüşmelere başlamış ancak Danimarka kulübü Midtjylland'ın 8 milyon euroluk yüksek bonservis isteği süreci yavaşlatmıştı.





Erden Timur, Danimarka'ya gitti

Galatasaray Evander transferi için Danimarka'ya çıkarma yapıyor. Pazarlıklarda son aşamaya gelinen Brezilyalı 10 numara Evander için Erden Timur, Midtjylland kulübü ile görüşmek için Danimarka'ya gitti.

Midtjylland ile masaya oturacak olan G.Saray transferi bitirmek istiyor. Geçen sezon 47 maçta forma giyen Evander, 17 gol atıp, 11 asist yaptı.

Sarı-kırmızılı ekip oyuncuyu bonservisiyle kadrosuna katmaya hazırlanıyor.



