Erden Timur, transferlerle ilgili konuştu

Sarı-kırmızılılarda Erden Timur, Talisca ile ilgili, "Talisca, net 8 milyon Euro kazanıyor ve orda mutlu. Bu maaş aralığına çıkmak gibi bir fikrimiz yok." dedi.

Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, sarı kırmızılı kulübün transfer gündemiyle ilgili flaş açıklamalar yaptı.

Talisca ile ilgili konuşan Timur, "Talisca, net 8 milyon euro kazanıyor ve orda mutlu. Bu maaş aralığına çıkmak gibi bir fikrimiz yok." ifadelerini kullandı.

Diğer transferlerle ilgili Timur, "Mert Müldür çok değerli bir oyuncu ancak istenilen rakam çok yüksek.





"Marcao iyi bir takım olursa gitmek istiyor"

Marcao, iyi bir takım olursa gitmek istiyor, kalırsa da Galatasaray’da kupalar kazanmak istiyor. Zenit ve Sevilla'dan gelen teklifler istenen düzeyde değil.

Denayer, Galatasaray'ın çocuğu ama maaş beklentisi yüksek.

Sanson üçüncü tercih demeyelim başka alternatif isimler de var aynı anda görüştüğümüz bu bölge için.





"Botheim sözleşmesini feshediyor"

Botheim sözleşmeyi feshediyor, 2 ayrı hukuk firmasından görüş alınıyor. İmza parası ve maaşı ödenmemiş. Burada hukuki görüş önemli 20 milyonluk bir risk var.

Hoca 6-8-10, forvet ve sağ ya da sol açıkta oynayan oyuncu istiyor.





"Abdülkerim Bardakcı, çok dik durdu"

Abdülkerim Bardakcı transfer aşamasında çok dik durdu.

Stoper takviyesi yapılması düşnülüyor. Yeni sezonda kadroda 4 iyi stoper bulunmalı. William Carvalho gündemde olan isimlerden.

Kerem Aktürkoğlu’nun ayrılma ihtimali düşük." ifadelerini kullandı.