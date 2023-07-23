Eren Elmalı'yı Nantes istiyor

Trabzonspor'un 3.6 milyon euro bonservis bedeliyle geçen sezon başında Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı Eren Elmalı, Fransızların radarında. Nantes Kulübü uzun süredir takip ettiği 23 yaşındaki A Milli oyuncu için resmi girişimlere başladı.
Fransa'nın köklü gazetesi L'Equipe, Trabzonspor'un başarılı sol bek için 5 milyon euro istediğini yazdı. Ancak bordo-mavililerin talep ettiği rakam daha yüksek.
Bunun sebebi ise yerli kuralı ve Trabzonspor'un ilk 11 seviyesinde fazla yerli alternatifinin bulunmaması. Eren'i kolay kolay bırakmak istemeyen Karadeniz ekibinin beklentisi, 8 milyon euro civarında.
11'de yeri garanti
Bu seviyelerde resmi bir teklif gelmesi durumunda Karadeniz ekibinin değerlendirmeye alacağı öğrenildi.
Teknik direktör Bjelica'nın ideal 11'indeki 3 yerli tercihinin; Eren Elmalı, Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakır olması kesin gözüküyor.
Eren'in olası satışı halinde kadroya kaliteli bir yerli transferi yapılması şart.