Erencan Yardımcı, Sturm Graz'a kiralandı Bundesliga ekibi Hoffenheim, Eyüpspor'dan transfer ettiği 22 yaşındaki forvet oyuncusu Erencan Yardımcı'yı 1 yıllığına Avusturya takımlarından Sturm Graz'a kiraladı.

Haber Merkezi

Almanya Bundesliga ekibi Hoffenheim, Süper Lig’in yeni takımı Eyüpspor'dan 4 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer ettiği Erencan Yardımcı'yı Avusturya takımı Sturm Graz'a kiraladı.

Sturm Graz kulübü, resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla Erencan'ı 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

Erencan'ın uzun süredir takip edildiği, kalıcı olamasa da kiralık olarak kadroya katılabilmesinin de heyecan verici olduğu ifade edildi.

"GRAZ'DA BAŞLAMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

Ümit Milli Takım’ın da formasını giyen 22 yaşındaki forvet Erencan Yardımcı ise, şunları dedi:

Sturm Graz, Avusturya'da büyük hedefleri olan bir kulüp. Amacım, niteliklerimle takıma elimden geldiğince yardımcı olmak ve kulübün hedeflerine ulaşmasında üzerime düşeni yapmaktır. Transferin artık gerçekleşmesinden mutluyum ve Graz'da başlamak için sabırsızlanıyorum.

KARİYERİNE GALATASARAY'DA BAŞLADI

Kariyerine Galatasaray'da başlayan Erencan Yardımcı 2020-2021 sezonu devre arasında Eyüpspor'a transfer olmuştu.

22 yaşındaki futbolcu 2021-2022 sezonu kış transfer döneminde ise kiralık olarak Alanyaspor'un yolunu tutmuştu.

2023-2024 sezonunda ise Pendikspor forması giyen Erencan Yardımcı 28 karşılaşmada süre buldu ve takımına kaydettiği 6 gol, 2 asist ile katkı sağladı.