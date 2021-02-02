Erencan Yardımcı'nın transferi olay oldu

Galatasaray'ın 18 yaşındaki genç santrforu Erencan Yardımcı'nın 4.2 milyon lira karşılığında 2. Lig ekibi Eyüpspor'a transfer olması, 'hülle' tartışmalarını da beraberinde getirdi.

2. Lig Kırmızı Grup takımı Eyüpspor'un, Galatasaray'ın altyapısından yetişen Erencan Yardımcı'yı 4.2 milyon euro karşılığında transfer etmesi sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

Özellikle Fenerbahçeli taraftar, sarı-kırmızılıların limit açmak için hülle yoluna başvurduğunu iddia etti.

Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Erencan Yardımcı'nın transferi konusunda Eyüpspor Kulübü Derneği ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Eyüpspor Kulübü Derneği, şirketimize net 4.200.000 lira transfer bedeli ödeyecektir." denildi.

Erencan, altyapı liglerinde toplamda 79 maçta forma giydi ve 22 kez rakip fileleri havalandırdı.

EYÜPSPOR'UN EN PAHALI TRANSFERİ

Erencan Yardımcı'nın Eyüpspor'a transferi, bu sezon TFF 2. Lig'de yapılan en pahalı transfer olarak kayıtlara geçti ve kamuoyunda tartışmalara sebep oldu.

Transferle ilgili olarak Hürriyet'e konuşan Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, "Erencan Yardımcı, Eyüpspor'umuza hayırlı olsun. 19 yaşında Galatasaray kulübünde profesyonel olmuş, genç milli takımlarda oynamış, gelecek vadeden bir futbolcuyu 2. Lig kırmıza grupta haftalardır lider olan ve şampiyonluğun en büyük adayı Eyüpspor'umuza transfer ettik. Gerçekleştirdiğimiz bu transferin maliyetinin yüzde 85’lik kısmını sponsorumuz karşılamıştır." dedi.

ERTUĞRUL TAŞKIRAN TRANSFERİNİ HATIRLATTI

Erencan Yardımcı'nın söz konusu transferi akıllara, Fenerbahçe forması giyen Ertuğrul Taşkıran'ın 1 milyon euro karşılığında TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor'a imza atmasını getirdi.

Boluspor tarihinin en pahalı kalecisi olarak kayıtlara geçen Ertuğrul Taşkıran'ın o dönem attığı bu imza, tıpkı Erencan Yardımcı'nın dün resmen açıklanan transferi gibi tartışmalara yol açmıştı.