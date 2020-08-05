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Ergin Keleş, Altay'da
Tecrübeli futbolcu Ergin Keleş, yeni sezonda TFF 1. Lig ekiplerinden Altay forması giyecek.
- DHA
- 05.08.2020 - 16:44
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altay, geçen sezon Akhisarspor forması giyen deneyimli golcü Ergin Keleş'le anlaşma aşamasına geldi.
HEDEF ŞAMPİYONLUK
Takımın genç stoperi Cenk'i 2 milyon euro karşılığında Fransa'nın Lyon takımına satan siyah-beyazlılar, şampiyonluğa oynayacak kadroyu kurmak için düğmeye bastı.
Takımdan ayrılan teknik direktör Yalçın Koşukavak'ın yerine çalıştırıcı arayışlarını da sürdüren yönetim, Ergin Keleş transferinde sona geldi.
Akhisarspor'la sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki futbolcunun, en kısa sürede Altay ile resmi sözleşmeye imza atacağı öğrenildi.