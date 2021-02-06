Erhan Erentürk: Beşiktaş konusunda bir takım şeyler oldu

Erhan Erentürk: Beşiktaş konusunda bir takım şeyler oldu

Altınordu kalecisi Erhan Erentürk, Beşiktaş'ın kendisini istediğini ancak bunları şimdi konuşmanın doğru olmadığını söyledi.

Sezona Ersin Destanoğlu ve Utku Yuvakuran ile başlayan ve devre arası transfer dönemini kaleci almadan kapatan Beşiktaş yönetimi, gelecek sezonun çalışmalarına şimdiden başladı.

Radrospor'a konuşan Altınordu kalecisi Erhan Ertürk, siyah-beyazlıların listesinde olduğunu söyledi.

"BİR TAKIM ŞEYLER OLDU"

Ertürk, "Altınordu'yu sistem takımı olması nedeniyle tercih ettim. Kulübümüzün başarısı için çalışıyorum. Takımımla üst lige çıkıp bunun gururunu yaşamak isterim. Hedefim Süper Lig'de oynamak. Zaten transfer durumu oluşursa da kulübümüz önümü açacaktır. Beşiktaş konusunda ise bir takım şeyler oldu ama bunları konuşmak doğru olmaz. Sezon sonunda gelişmeler olabilir. Bekleyip, göreceğiz." açıklamasında bulundu.