Eric Bailly'e eski takımı Villareal'den teklif! Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı isimlerden olan Fildişi Sahilli Eric Bailly'e eski takımı Villareal talip oldu.

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Süper Lig ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde hayal kırıklığı yaratan bir performansa imza atan, sezon orasında da hedefsiz kalan Beşiktaş'ta geçtiğimiz hafta 5 kadro dışı kararı verilmişti.

Siyah-beyazlılarda performans düşüklüğü ve takım içindeki uyumsuzlukları nedeniyle Vincent Aboubakar, Valentine Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezzal ile Jean Onana kadro dışında kalmıştı.

Aboubakar'a teklif gelmişti

Yaşanan bu gelişmenin ardından golcü Vincent Aboubakar'a, Suudi Arabistan ve Rusya'dan transfer teklifleri gelmişti.

Aboubakar dışında kadro dışı kalan bir oyuncuya daha teklif yapıldı.

Eski takımı Villareal devreye girdi

Ara transfer döneminde Beşiktaş'tan ayrılması gündemde olan Eric Bailly için dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Eric Bailly için eski takımı Villarreal devrede.

Haberde, Villarreal'in ara transfer döneminde stoper takviyesi yapmak istediği ve Bailly'nin de adaylar arasında yer aldığı vurgulandı.

Beşiktaş'ta 8 maça çıktı

Sezon başında bonservissiz bir şekilde Beşiktaş'a transfer olan Fildişi Sahilli oyuncu, siyah-beyazlı formayla 8 maça çıktı.

29 yaşındaki isim, bu karşılaşmalarda gol veya asist katkısı yapamadı.

2014-2015 sezonunun ara transfer döneminde Villarreal'e transfer olan Eric Bailly, 1.5 yıl sonra 38 milyon euro karşılığında Manchester United'a transfer olmuştu.