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    Eric ten Hag ManU'ya eski öğrencisini istiyor

    Gelecek sezondan itibaren İngiliz devi Manchester United'ı çalıştıracak Eric ten Hag, bir dönem Ajax'ta beraber çalıştığı Frenkie de Jong'u yeni kuracağı takıma dahil etmek istiyor.
    • 25.04.2022 - 16:31
    • Güncelleme : 25.04.2022 - 16:49
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    Eric ten Hag ManU'ya eski öğrencisini istiyor

    Manchester United'ın yeni menajeri Erig ten Hag, eski öğrencisi Frenkie de Jong'u transfer etmek istiyor.

    İspanyol spor sitesi Fichajes'ın haberine göre, Hollandalı teknik direktör, gelecek sezon için iddalı bir takım kurmayı planlıyor.

    Erig ten Hag, Şampiyonlar Ligi'nde 2018-19 sezonunda Ajax ile yarı finale yükselmesinde önemli pay sahibi olan Frenkie de Jong'un yeni kuracağı takımda önemli katkı sağlayacağını düşünüyor.

    United daha ucuza almak istiyor

    Haberde, Barcelona'nın 86 milyon euroya transfer ettiği oyuncuyu daha düşük bir fiyata bırakmaya niyeti olmadığı belirtilirken, Kırmızı Şeytanlar'ın ise Katalan ekibinin yaşadığı ekonomik sıkıntılardan yararlanarak bu transferi bitirmek istediği söylendi.

    Manchester United, Frenkie de Jong'un maliyetini düşürmek adına gelecek sezon için sol bek ve forvet transferi arayışında olan Katalan ekibine, takımdan göndermeyi planladığı Alex Telles ve Marcus Rashford'u takasta sunarak fiyatı düşürmeyi planlıyor.

    Eric ten Hag ManU ya eski öğrencisini istiyor #1


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