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    Eric ten Hag, Ronaldo'yu takımda istemiyor

    Eric ten Hag, Ronaldo'yu takımda istemiyor

    Manchester United'ın yeni patronu olması beklenen Erik ten Hag, gelecek sezonda Cristiano Ronaldo'yu takımda düşünmüyor.
    • Haber Merkezi
    • 15.04.2022 - 11:48
    • Güncelleme : 15.04.2022 - 12:12
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    Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer ile yolları ayırdıktan sonra takımı sezon sonuna kadar Ralf Rangnick'e emanet etmişti.

    Bu sezon kötü gidişatı durduramayan Kırmızı Şeytanlar, gelecek sezonun hazırlıklarını yapmaya başladı.

    Geçtiğimiz günlerde basında çıkan haberlerde, İngiliz ekibinin Ajax'ın teknik direktörü Erik Ten Hag ile sözlü anlaşmaya vardığı yazıldı.

    NTV Spor'un İngiliz gazetesi Daily Star'a dayandırdığı habere göre, yeni sezonda takımın başına geçmesi beklenen Hollandalı teknik direktörün gelecek sezon planları içerisinde Cristiano Ronaldo'nun olmadığı söylendi.

    Eric ten Hag, Ronaldo yu takımda istemiyor #1

    33 maçta 18 gol 3 asist yaptı

    Erik Ten Hag'in, Portekizli yıldızın kendi oyun tarzına uymadığını belirterek takımdan ayrılmasına yeşil ışık yaktığı belirtildi.

    Sezon başında takıma dahil olan Cristiano Ronaldo, Manchester United forması ile 33 maça çıktı. 37 yaşındaki oyuncu 18 gol sevinci yaşarken 3 asist yaptı.

    Eric ten Hag, Ronaldo yu takımda istemiyor #2


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