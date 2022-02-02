Erick Pulgar, Galatasaray için geliyor

Sarı-kırmızılılar, kadrosuna kattığı Şilili orta saha Erick Pulgar'ı akşam saatlerinde imza için İstanbul'a getirecek.

Galatasaray, Erick Pulgar için zamanla yarışıyor. Uzun görüşmelerin ardından Fiorentina'dan kiralanan futbolcunun milli takımda yer alması sıkıntı yaratırken Avrupa Ligi kadrosuna dahil edilmesi için önemli bir operasyona imza atılacak.

UEFA'ya yeni listenin bildirilmesi için bugün gece 02.00'ye kadar zamanı olan sarı-kırmızılı ekip, Pulgar'ı Bolivya ile oynayacakları milli maçın hemen ardından özel uçakla alıp İstanbul'a getirecek.

20 SAATLİK UÇUŞ YAPACAK

23.00'de başlayacak karşılaşmanın bitmesinin hemen ardından Pulgar uçağa bindirilecek ve imza için İstanbul'a getirilecek. La Paz'dan Türkiye'ye gelişinin 20 saati bulacağı belirtiliyor.

LİSANSI HAZIR

Başarılı futbolcunun en iyi ihtimalle bu gece 22.00 gibi İstanbul'da olması bekleniyor. Son dakikada bir sıkıntı yaşanmaması için Erick Pulgar'ın lisans ve sağlık raporları hazır halde tutuluyor.

Futbol Federasyonu'ndan da bu konuda destek istendiği gelen haberler arasında... Orta saha zaafı yüzünden bu sezon Süper Lig'de kritik puanlar kaybeden ve düşme hattıyla arasında 3 puan kalan Galatasaray, teknik direktör Torrent'in talebiyle Erick Pulgar'da karar kıldı. Orta sahadaki sorunları çözmesi beklenilen ve 6 aylığına kiralanan 28 yaşındaki futbolcunun anlaşmasında satın alma opsiyonu da bulunduğu belirtiliyor.

GALATASARAY'I SEÇTİ

Galatasaray'ın Erick Pulgar'ı sadece Marsilya'nın değil Flamengo'nun da elinden kaptığı ortaya çıktı. Flamengo'nun yeni teknik direktörü Paulo Sousa'nın tecrübeli futbolcuyu çok istediği ama Pulgar'ın Galatasaray'ı tercih ettiği ifade edildi.

Erick Pulgar'ın Galatasaray'ı transferinde yardımcı olan isimler de ortaya çıktı. Milli takım kampında teklifi alan Pulgar'ın Fenerbahçe ve Beşiktaş deneyimleri yaşayan vatandaşları İsla ve Medel'e danıştığı, iki oyuncunun, sarı-kırmızılı kulübü kaçırmaması gerektiğini söylemesinin ardından kararını netleştirdiği ifade edildi.

İMZANIN ARDINDAN EŞYALARINI TOPLAYIP GELECEK

Pulgar, bu sezon beklentilerin altında kalsa da, Serie A'nın 2019-20 sezonundan bu yana Fiorentina formasıyla en fazla asist yapan (10) ve şut pası veren (111) oyuncusu...

Resmi imzaların atılmasının ardından özel işlerini halletmek için İtalya'ya gidecek, ailesi ve eşyalarıyla geri gelecek, takıma katılacak.