Erik Sabo Rizespor'da

Rizespor, Fatih Karagümrük forması giyen Erik Sabo ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig'in ilk yarısında beklentilerin uzağında kalan Rizespor, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Rize ekibi, Fatih Karagümrük forması giyen Erik Sabo'yu transfer ettiğini açıkladı.

İMZA 1.5 YILLIK

Yapılan açıklamada, "Rizespor’umuz Fatih Karagümrük’te forma giyen Erik Sabo ile 1,5 sezonluk anlaşma sağladı. Geçtiğimiz sezon 33 maçta 9 gol, bu sezon ise 12 maçta 5 gol atan Slovakya A milli orta saha oyuncusu Erik Sabo kendisini 1,5 sezon Yeşil-Mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzaladı. 52 numaralı şanlı formamızı giyecek olan Erik Sabo’ya kulübümüze hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." denildi.