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Erkan Zengin, Adana Demirspor'dan ayrıldı
TFF 1. Lig play-off finalinde Fatih Karagümrük'e yenilerek Süper Lig'e çıkma şansını kaybeden Adana Demirspor'da, takımın tecrübeli isimlerinden Erkan Zengin ile yollar ayrıldı.
- Haber Merkezi
- 07.09.2020 - 15:37
- Güncelleme : 07.09.2020 - 15:37
Transfer çalışmalarını sürdüren TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor'da, bir ayrılık yaşandı.
Adana ekibi, takımın tecrübeli ismi Erkan Zengin ile yollarını ayırdı.
Kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 35 yaşındaki futbolcunun kontratını feshederek bonservisini eline aldığı belirtildi.
"HERKESE TEŞEKKÜR EDERİM"
Kişesel sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Zengin, "Bugün itibarıyla Adana Demirspor Kulübü'nden ayrılmış bulunmaktayım! Başta Sayın Başkanımız Murat Sancak'a ve Metin Korkmaz abime, bütün kulüp çalışanlarına, takım arkadaşlarıma ve taraftarımıza teşekkür ederim. Saygılar." ifadelerini kullandı.
Erkan'ın yeni adresinin neresi olacağı merak ediliyor.