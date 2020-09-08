Erkan Zengin, Kocaelispor yolunda

Adana Demirspor defterini kapatan Erkan Zengin'in Kocaelispor ile görüştüğü öğrenildi. Teklifini yapan Kocaeli ekibi, tecrübeli oyuncudan gelecek cevabı bekliyor.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Erkan Zengin, Adana Demirspor ile yollarını ayırdığını duyurmuştu.

Zengin, "Bugün itibariyle Adana Demirspor kulübünden ayrılmış bulunmaktayım. Başta sayın Başkanımız Murat Sancak ve Metin Korkmaz abime, bütün kulüp çalışanlarına, tüm arkadaşlarıma ve taraftarlarımıza teşekküre ederim. Saygılar." demişti.

Eski günlerine dönmek için TFF 2.Lig'de iddialı bir kadro kurmak isteyen Kocaelispor'un, tecrübeli futbolcu ile iletişime geçtiği öğrenildi.

ERKAN DÜŞÜNMEK İÇİN SÜRE İSTEDİ

Yeşil-siyahlı ekip, 35 yaşındaki futbolcuya teklifini yaptı ve oyuncunun kararını beklemeye başladı. Erkan Zengin'in düşünmek için süre istediği öğrenildi.