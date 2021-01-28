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    Erkan Zengin, Tuzlaspor'da

    Son olarak Adana Demirspor forması giyen Erkan Zengin, TFF 1. Lig ekibi Tuzlaspor'a imza attı.
    • Haber Merkezi
    • 28.01.2021 - 16:53
    • Güncelleme : 28.01.2021 - 17:15
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    Erkan Zengin, Tuzlaspor'da

    TFF 1. Lig takımlarında gösterdiği performansla her transfer döneminin gözdesi haline gelen Erkan Zengin'in yeni durağı İstanbul oldu.

    Son olarak Adana Demirspor'da forma giyen 35 yaşındaki oyuncu, Tuzlaspor ile anlaştı.

    ESKİŞEHİRSPOR'LA GÖRÜŞÜYORDU

    Uzun süredir Eskişehirspor ile görüşen Zengin, Eskişehir ekibinin transfer yasağının kalkmaması üzerine Tuzlaspor'a imza attı.

    Erkan Zengin, Tuzlaspor da #1

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