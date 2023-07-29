Erkut Şentürk, Eskişehirspor'a geri döndü 2023-2024 sezonu Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) şampiyonluk hedefleyen Eskişehirspor, eski orta saha oyuncusu Erkut Şentürk’ü kadrosuna kattı.

İHA

Yeni sezon transfer çalışmaları çerçevesinde kadrosunu güçlendirmeye devam eden Eskişehirspor, bir futbolcuyu daha transfer etti.

Siyah-kırmızılılar, daha önce 4 sezon takımda forma giyen, Beşiktaş altyapısından yetişen Erkut Şentürk ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

29 yaşındaki oyuncu Eskişehirspor A Takım formasıyla 30 maça çıkıp, 5 gol attı. Kariyerinde Eskişehirspor haricinde Fatih Karagümrük, Amed Sportif Faaliyetler ve Hacettepe 1945 takımlarında ter döken Erkut Şentürk son olarak geçtiğimiz sezonu 1966 Edremitspor’da tamamladı.

"Formamız altında nice başarılar diliyoruz"

Eskişehirspor Kulübünün sosyal medya hesabından transferle ilgili olarak şu paylaşım yapıldı: