Erling Haaland resmen Manchester City'de

Manchester City, Erling Haaland'ı kadrosuna kattıklarını açıkladı. İngiliz ekibi oyuncu için 75 milyon euro ödeyecek.

Manchester City, uzun süredir gündemde olan Erling Haaland için resmi açıklamayı yaptı.

İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, Haaland için Borussia Dortmund ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Maaşı 30 milyon euro

Manchester City, bu transfer için Haaland'ın 75 milyon euro olan serbest kalma bedelini ödeyecek. Norveçli golcü, 1 Temmuz 2022'de yeni takımına katılacak.

İngiliz temsilcisi, Haaland'a yıllık 30 milyon euro maaş ödeyecek.

Guardiola transfer öncesi konuşmuştu

Guardiola önceki gün yaptığı açıklamada, "Kadromuzda bir 9 numaramız var, Gabriel Jesus. Akademiden gelen yeni oyuncularımızda olacak.Yeni bir transfer de olacak. Ancak,sahip olduğumuz gol problemini tek bir forvetin gelip çözmesini bekleyemeyiz.” demişti.