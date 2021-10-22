Erling Haaland'ın taliplerinden bir şartı var

Erling Haaland'ın taliplerinden bir şartı var

Erling Haaland, Borussia Dortmund'dan ayrılmaya hazır ancak yıldız futbolcunun taliplerinden bir şartı var.

Futbol dünyasının gözde yıldızı Erling Haaland'ın Borussia Dortmund'dan ayrılığı yaklaşıyor.

Norveçli golcü Salzburg forması giyerken Molde'den eski hocası Ole Gunnar Solskjaer tarafından ısrarla istenmiş ancak futbolcu Manchester United'a transfer olmayı reddedip Borussia Dortmund'un yolunu tutmuştu.

Erling Haaland önümüzdeki yaz Borussia Dortmund'dan ayrılmaya hazır. Ancak oyuncunun belli şartları var.

YILLIK 30 MİLYON İSTİYOR

ESPN'de yer alan habere göre Erling Haaland kendisine talip olan kulüplere karşı tavrını belirledi.

Buna göre yıldız futbolcu yıllık 30 milyon euro kazanabileceği bir anlaşma istiyor. Haaland hangi talibi olursa olsun 30 milyon euro'dan aşağı bir yıllık ücrete imza atmak istemiyor.

AVRUPA’DA BİRÇOK KULÜP TALİP

Manchester United oyuncuyu geçmişte elinden kaçırsa da ısrarını sürdürüyor. İngiliz devi Norveçli golcüyü Old Trafford'a getirmek için sınırları zorlayacak.

Son Şampiyonlar Ligi şampiyonu Chelsea'nin de uzun süredir gündeminde Erling Haaland var.

İspanya'dan ise Real Madrid Erling Haaland için oldukça ısrarcı. Messi transferiyle gündemi alt üst eden PSG de oyuncuya ilgi gösteren bir diğer kulüp.

SERBEST KALMA BEDELİ 75 MİLYON EURO

Erling Haaland, Avrupa'nın gözde yıldızlarından biri. Ancak oyuncunun sözleşmesinde yer alan madde nedeniyle Avrupa devleri daha iştahlı.

Erling Haaland'ın Borussia Dortmund'daki sözleşmesinde yer alan maddeye göre oyuncu gelecek yaz 75 milyon euroluk serbest kalma bedelinin ödenmesi durumunda bir başka takıma katılabilecek.