Ernest Muci, bonservisiyle Beşiktaş tarihine geçti Beşiktaş, Legia Varşova'dan kadrosuna kattığı Ernest Muci'nin maliyetini açıkladı. Siyah-beyazlılar, Polonya ekibine 10 milyon euro bonservis bedeli ödeneceğini duyurdu. Böylelikle Muci, Beşiktaş tarihinin en pahalı transferi oldu.

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Ara transfer döneminin son gününde çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Legia Varşova forması giyen 22 yaşındaki 10 numara Ernest Muci'yi kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlı ekip, 3.5 yıllık sözleşme imzaladığı Muci için Legia Varşova'ya 10 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Anlaşmada sonraki satıştaki net kardan %10'luk pay maddesi de bulunuyor.

"%10'luk kısmı önceki kulübüne transfer ücreti olarak ödenecektir"

Beşiktaş'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama şu şekilde:

Profesyonel futbolcu Ernest Muci'nin transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Legia Varşova kulübüne toplam transfer bedeli olarak 10.000.000 Avro ödenecektir. Oyuncu ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar 3,5 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Ayrıca sonraki satıştan elde edilecek net kârın %10'luk kısmı önceki kulübüne transfer ücreti olarak ödenecektir.

Beşiktaş'ın en pahalı transferi oldu

Beşiktaş'ın KAP'a yaptığı duyuruda Ernest Muci'nin bonservisinin 10 milyon euro olduğu açıklandı.

Böylece Muci transferi, Beşiktaş tarihinin en pahalı transferi olarak kayıtlara geçti. Önceki rekor 8 milyon euro ile Rodrigo Tabata'ya aitti.