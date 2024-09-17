Ernest Muçi'ye Ada'dan talip çıktı Beşiktaş, transfer döneminde son olarak Joao Mario transferiyle kadrosunu tamamladı. Kadro derinliğinin artmasıyla beraber Ernest Muçi ise rotasyon dışında kaldı. Öte yandan Ada basını, Premier Lig'den Muçi için dev teklif hazırlığında olduğunu duyurdu.

Haber Merkezi

Beşiktaş, transfer döneminde kadrosunu güçlendirirken, bazı isimler ise rotasyon dışında kaldı; bunlardan biri de Ernest Muçi oldu.

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, transfer dönemini oldukça yoğun şekilde geçirdi. Siyah- beyazlılar, başta Rafa Silva ve Immobile olmak üzere birçok yıldız ismi kadrosuna katarken transferin son günlerinde Joao Mario hamlesi geldi.

Geçtiğimiz sezona oranla oldukça güçlü bir kadro kuran siyah-beyazlılarda, bazı isimler ise gözden düştü. Legio Varşova'dan 10 milyon euroluk bedelle transfer edilen Ernest Muçi de bu isimlerden biri.

YEDEK KALDI

10 numara pozisyonu için Rafa Silva'nın transfer edilmesi ve kanatlarda Joao Mario, Rashica ve Semih Kılıçsoy'a görev verilecek olması Arnavut yıldızı, ilk 11 ve rotasyonun dışına itmişti.

Muçi için gelecek teklifleri değerlendirmeye almaya hazırlanan Beşiktaş'a İngiltere'den dev bir müjde geldi.

13 MİLYON POUND

İngiliz medyası, Aston Villa'nın Ernest Muçi'yi gündemine aldığını yazdı.

Aston Villa'nın, daha önce kendilerine karşı iyi bir performans gösteren Muçi için 13 milyon poundluk bir teklif yapmaya hazırlandığı kaydedildi.

Aston Villa ve Legia Varşova, Konferans Ligi gruplarında karşı karşıya gelmiş ve Muçi iki maçta toplam 3 gol atarak yıldızlaşmıştı.