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    Dirar ile yollar ayrılıyor

    Fenerbahçe yönetimi, Erol Bulut'un isteği üzerine Dirar için gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.
    • Haber Merkezi
    • 29.08.2020 - 15:02
    • Güncelleme : 29.08.2020 - 15:02
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    Dirar ile yollar ayrılıyor

    2019 yılında sözleşmesi uzatılan Nabil Dirar, satışa çıkarıldı.

    Fenerbahçe yönetimi, teknik direktör Erol Bulut'un planları arasında yer almayan Faslı futbolcuya gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.

    2022 YILINA KADAR KONTRATI VAR

    2022 yılına kadar kontratı bulunan 34 yaşındaki futbolcunun gelen bu haber üzerine üzgün olduğu belirtildi.

    Dirar geçtiğimiz sezon çıktığı 33 maçta 2 gol atma başarısı göstermişti.

    Dirar ile yollar ayrılıyor #1

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