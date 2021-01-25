Erol Bulut forvet transferi istiyor

Samatta, Cisse ve Ademi'den istediği verimi almayan Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Hatayaspor'un golcü futbolcusu Boupendza'nın alınmasını talep etti.

Mesut Özil, Szalai ve Osayi transferleriyle kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.

Sezon başında transfer edilen Samatta, Cisse ve Ademi'nin performanslarından memnun kalmayan Erol Bulut'un, bir forvet daha istediği öğrenildi.

CISSE'YLE ADEMI KİRALANACAK

Cisse ve Ademi'yi kiralık olarak göndermeyi planlayan sarı-lacivertlilerin, Hatayspor'un golcü futbolcusu Boupendza'yı listesinin ilk sırasına yazdığı belirtildi.

Hatayspor yönetimiyle masaya oturacak olan Kanarya'nın para artı oyuncu teklif etmesi bekleniyor.

GOL KRALLIĞINDA ZİRVEDE

Şu ana kadar rakip fileleri 13 kez havalandıran ve gol krallığı yarışında zirvede yer alan Gabonlu golcünün, Hatay ekibiyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

24 yaşındaki oyuncunun adı bir dönem Galatasaray'la da anılmıştı.