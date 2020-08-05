Erol Bulut, İstanbul'da

Fenerbahçe'nin başına geçecek olan Erol Bulut, İstanbul'a geldi. Genç teknik adam, limit sorununu çözmeye çalışan sarı-lacivertli yönetimden haber bekliyor.

Alanyaspor ile yollarını ayıran Erol Bulut, Fenerbahçe'ye imza atmak için ailesiyle birlikte İstanbul'a geldi.

"BİRKAÇ GÜNE AÇIKLAMA YAPILACAK"

Havaalanında muhabirlere kısa bir açıklama yapan genç teknik adam, "Teşekkürler, zaten birkaç güne açıklama yapılacak. Şu anda bir şey söylemeye gerek yok." dedi.

Ancak TFF'nin açıkladığı harcama limiti, Bulut'un takımın başında antrenmana çıkmasına engel olabilir.

FALETTE DURUMU YAŞANABİLİR

Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz sezon Falette'yi kadrosuna katan sarı-lacivertliler, transferi açıklasa da lisans çıkaramadığı için oyuncuyu uzun süre oynatamamıştı.

Şimdi taraftarlar, yönetimin nasıl bir yol izleyeceğini merak ediyor...

TFF harcama limitlerini açıkladı