Erol Bulut'un B planı Papiss Cisse

Vedat Muriç'i Lazio'ya satan Fenerbahçe'de santrfor arayışları sürüyor. Sarı-lacivertli yönetim, listedeki isimlerle anlaşamazsa Erol Bulut'un eski öğrencisi Papiss Cisse'ye yönelecek.

Fenerbahçe'de gündemin 1. maddesi, Vedat Muriç'in yerine kimin alınacağı...

Eran Zahavi ve Ze Luis'in yeni sıra, henüz isimleri öğrenilemeyen birçok golcüyle de görüşmeleri sürdüren sarı-lacivertlilerin B planı da belli oldu.

B PLANI CİSSE

Teknik direktör Erol Bulut'un, listedeki isimlerden sonuç alınamaması durumunda bonservisi elinde olan Papiss Cisse'nin transfer edilmesini istediği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ'IN DA LİSTESİNDE

Beşiktaş'ın da gündeminde yer alan eski öğrencisiyle iletişime geçen Bulut'un, 35 yaşındaki oyuncuya "Benden haber bekle" dediği belirtildi.