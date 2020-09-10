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    Erol Bulut'un B planı Papiss Cisse

    Erol Bulut'un B planı Papiss Cisse

    Vedat Muriç'i Lazio'ya satan Fenerbahçe'de santrfor arayışları sürüyor. Sarı-lacivertli yönetim, listedeki isimlerle anlaşamazsa Erol Bulut'un eski öğrencisi Papiss Cisse'ye yönelecek.
    • Haber Merkezi
    • 10.09.2020 - 08:52
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    Fenerbahçe'de gündemin 1. maddesi, Vedat Muriç'in yerine kimin alınacağı...

    Eran Zahavi ve Ze Luis'in yeni sıra, henüz isimleri öğrenilemeyen birçok golcüyle de görüşmeleri sürdüren sarı-lacivertlilerin B planı da belli oldu.

    B PLANI CİSSE

    Teknik direktör Erol Bulut'un, listedeki isimlerden sonuç alınamaması durumunda bonservisi elinde olan Papiss Cisse'nin transfer edilmesini istediği öğrenildi.

    BEŞİKTAŞ'IN DA LİSTESİNDE

    Beşiktaş'ın da gündeminde yer alan eski öğrencisiyle iletişime geçen Bulut'un, 35 yaşındaki oyuncuya "Benden haber bekle" dediği belirtildi.

    Erol Bulut un B planı Papiss Cisse #1

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