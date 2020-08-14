Erol Bulut'un Steven Caulker ısrarı

Fenerbahçe'de stoper arayışları tamamlanmak üzere. Lemos ile el sıkışan sarı-lacivertliler Erol Bulut'un eski öğrencisi Steven Caulker ile de temas halinde. Görüşmeler tüm hızıyla sürüyor.

Geçen sezon savunma anlamında çok büyük sıkıntılar yaşayan Fenerbahçe bu kez işleri sıkı tutuyor. Jailson, Ozan Tufan gibi orta saha orijinli futbolcuları bile savunmada oynatmak zorunda kalan sarı-lacivertli takım bu sezon her mevkiyi zengin tutacak.

LEMOS TAMAM SIRA CAULKER'DA

Stoperde şu an da elinde Serdar Aziz ve Sadık Çiftpınar bulunan sarı-lacivertliler Zanka'yı göndermeyi düşünüyor. Öte yandan Las Palmas forması giyen Lemos ile her konuda anlaşan Fenerbahçe ikinci stoper transferini de Alanyaspor'dan yapacak.

Teknik direktör Erol Bulut'un eski öğrencisi olan Steven Caulker ile temas kuran yönetim, transfer için futbolcuyla anlaştı. Emre Belözoğlu ve Ali Koç'un bizzat görüştüğü futbolcunun kariyerine İstanbul'da devam etmek istediğini söylediği öğrenildi.

EROL BULUT İSTİYOR

Öte yandan Erol Bulut da Alanyaspor'da performansını çok beğendiği Steven Caulker için yönetime özel istekte bulundu. Bu sezon 21 takımlı Süper Lig ve kupa maçlarında futbolcu rotasyonu yapmak zorunda olacağını ifade eden genç çalıştırıcı, Caulker'ın azmi ve çalışkanlığıyla bu tempoyu kaldırabileceğini söyledi.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Başkan Ali Koç'un, Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile detayları bir kez daha masaya yatıracağı, sarı-lacivertlilerin de bonservis bedeli yerine kadrosunda düşünmediği oyunculardan bir ya da ikisini karşı tarafa göndermeyi planladığı vurgulandı.

İngiliz futbolcu bu sezon 27'si Süper Lig olmak üzere 37 maçta forma giydi. 3205 dakika sahada kalan Caulker, 1 gol 6 asistle takımına katkı sağladı.

LIVERPOOL GEÇMİŞİ VAR

Deneyimli futbolcu kariyerinde Tottenham Spurs, Swensea ve Liverpool gibi takımlarda forma giydi.



