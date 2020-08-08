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    Erol Bulut'un yardımcısı Mehmet Yozgatlı oldu

    Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Mehmet Yozgatlı, yıllar sonra sarı-lacivertli kulübe antrenör olarak geri döndü.
    • Haber Merkezi
    • 08.08.2020 - 09:44
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    Erol Bulut'un yardımcısı Mehmet Yozgatlı oldu

    Alanyaspor'da teknik direktör Erol Bulut'un yardımcılığını yapan Mehmet Yozgatlı, aynı görevi Fenerbahçe'de de sürdürecek.

    "ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"

    Yozgatlı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "4 yıl boyunca büyük onur ve gururla formasını giydiğim Fenerbahçemize şimdi teknik direktör Erol Bulut'un yardımcısı ve yol arkadaşı olarak geri döndüm. Fenerbahçemizin başarısı için, daha önce de olduğu gibi yine elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

    Erol Bulut un yardımcısı Mehmet Yozgatlı oldu #1

    Erol Bulut un yardımcısı Mehmet Yozgatlı oldu #2

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