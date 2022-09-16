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    Ersin Destanoğlu ile sözleşme görüşmeleri olumlu gidiyor

    Beşiktaş’ta genç kaleci Ersin Destanoğlu ile sözleşme yenileme görüşmelerine hız verildi. 21 yaşındaki eldivenin 8 milyon euro serbest kalma bedeli olan kontrata evet dediği öğrenildi.
    • 16.09.2022 - 09:15
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    Ersin Destanoğlu ile sözleşme görüşmeleri olumlu gidiyor

    Beşiktaş'ın genç file bekçisi Ersin Destanoğlu 2 maçtır kaledeki yerini Emre Bilgin'e bırakıyordu.

    Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan başarılı eldivenin geleceğinin belirsiz olması performansına da yansımış ve kalede güven vermemişti.

    Bazı iddialara göre Ersin'in sözleşme uzatmadığı için yedek kaldığı söylense de Beşiktaş'tan yapılan açıklamada böyle bir durumun olmadığı savunuldu.

    Ersin Destanoğlu ile sözleşme görüşmeleri olumlu gidiyor #1

    Serbest kalma bedeli 8 milyon euro

    Edinilen bilgiye göre 21 yaşındaki eldiven kendisini siyah-beyazlı formaya bağlayacak sözleşmeyi kabul etti. 150 bin euro olan maaşına belirgin bir zam yapılacak olan Destanoğlu, antrenmandaki hırslı tavırlarından sonra yeniden ilk 11'e dönecek.

    Öte yandan Ersin'in serbest kalma bedelinin 8 milyon euro olacağı da gelen haberler arasında.

    Ersin Destanoğlu ile sözleşme görüşmeleri olumlu gidiyor #2


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